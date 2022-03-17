Москва, 17 марта, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Увеличение числа вспышек болезней домашней птицы в России и Европе может быть связано с деятельностью Пентагона в Харьковском институте ветеринарной медицины, сообщил 17 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Речь идёт о проекте «FLU-FLYWAY», изучавшем векторы переноса болезней дикими птицами, уточнил он

Об этом Кириллов рассказал на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

«Вызывает озабоченность увеличение количества вспышек экономически значимых болезней на территории Российской Федерации и в европейских странах. Только в 2021 году ущерб от птичьего гриппа превысил 1,7 млрд. рублей, было уничтожено 6 млн. голов домашней птицы. В европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от птичьего гриппа составили порядка 2,0 млрд. евро.

В рамках проекта «FLU-FLYWAY» Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности.

Данные документы подтверждают причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер. Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования», — подчеркнул Кириллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции по денацификации Украины были захвачены документы по созданию Пентагоном биологического оружия на украинской территории.