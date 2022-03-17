Вологда, 17 марта 2022, 17:06 — REGNUM Цены на лекарства в Вологде выросли на 10−20%. При этом выручка в аптеках за последние две недели увеличилась на 50%. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Поставщики лекарств пытаются диктовать правила
Поставщики лекарств пытаются диктовать правила
Vestikamaza.ru

«Как сообщают участники аптечного рынка, выросли поставки по предоплате, уменьшился срок возможной отсрочки платежей. Правда, у розницы есть на это средства, потому что за последние две недели выручка выросла на 50% — из-за повышенного спроса», — пояснил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области снизили ставку по семейной ипотеке.