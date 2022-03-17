Вологда, , 17:06 — REGNUM Цены на лекарства в Вологде выросли на 10−20%. При этом выручка в аптеках за последние две недели увеличилась на 50%. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

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«Как сообщают участники аптечного рынка, выросли поставки по предоплате, уменьшился срок возможной отсрочки платежей. Правда, у розницы есть на это средства, потому что за последние две недели выручка выросла на 50% — из-за повышенного спроса», — пояснил мэр.

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