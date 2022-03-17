Москва, 17 марта 2022, 16:35 — REGNUM Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Красноярский Институт государственного и муниципального управления (КИГМУ) при участии региональных Советов муниципальных образований выпустили собрание муниципальных правоприменительных практик под названием «Федеральный судебник».

Разговор двух юристов
Разговор двух юристов
Оноре Домье

Судебная защита интересов местного самоуправления — один из сложнейших видов деятельности муниципалитетов. «Федеральный судебник» призван помочь в организации этой работы на местах. Книга представляет собой обобщение решений судов разной юрисдикции, связанных с защитой публичных интересов муниципального образования, которые являются успешными для защиты интересов местного самоуправления или содержат в себе иную интересную муниципальному сообществу правоприменительную практику. Целью проекта является развитие института судебной защиты местного самоуправления в Российской Федерации. Издание предназначено для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов и экспертов в области местного самоуправления, ученых, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур выразил благодарность составителям, а также региональным СМО и органам местного самоуправление за участие в подготовке и издании «Федерального судебника-2021».

«От эффективности деятельности органов местного самоуправления, их сотрудников и власти в целом в муниципальных образованиях зависит качество жизни каждого россиянина, независимо от статуса, возраста, пола и места жительства. Ни один регион нашей страны, ни государство в целом, не могут считаться эффективными до тех пор, пока уровень институционального развития местного самоуправления остаётся недостаточным для того, чтобы в полной мере удовлетворять базовые условия жизнеобеспечения населения, проживающего на этих территориях. Одной из целей использования «Судебника» является методическая поддержка муниципального сообщества. Здесь собрана и обобщена судебная практика по разным вопросам, которая сложилась в различных регионах. Практически каждое судебное решение сопровождается экспертными комментариями и советами», — отметил Владимир Мазур.

Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский представил краткий обзор «Федерального судебника». Он отметил, что идея подготовить данную книгу возникла закономерно в ходе обсуждения проблем в правовой защите местного самоуправления.

«Особенностью данного издания является то, что в нем обобщены решения с муниципальными победами в судах. Эти решения могут быть использованы в своей работе не только органами местного самоуправления, но и судами, представителями контрольно-надзорных органов. Коллективом сотрудников ВАРМСУ и представителями Красноярского ИГМУ проделана большая работа, которая, надеюсь, будет полезна и востребована на местах», — отметил Иван Цецерский.

«Федеральный судебник» представлен в двух томах. Первый том состоит из трех разделов и содержит описание и анализ производств по делам, рассматриваемым в рамках Арбитражного процессуального кодекса, а также в рамках Гражданского процессуального кодекса. Второй том состоит из четырех разделов, в которых представлены производства по делам, рассматриваемым в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по делам, в рамках Кодекса административного судопроизводства РФ и по делам, рассматриваемым в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, представлен раздел с позициями Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам в сфере местного самоуправления, а также емкое приложение с формами процессуальных документов.

«Это сборник реальных практических ситуаций, их правовой анализ и оценка, данная судами различных инстанций. Представлены нарушения, допущенные органами власти при проведении проверочных мероприятий ОМСУ, выявлены проблемы применения действующего законодательства. В перспективе рассматривается создание межрегиональных центров судебной защиты, учреждение института судебного омбудсмена по защите МСУ, ведение федерального судебника в электронном в виде с соответствующим дополнением актуальной практикой», — сообщил директор Института государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края Алексей Менщиков.

По мнению главы Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, при подготовке «Федерального судебника» проведена серьезная организаторская и экспертная работа, в том числе с привлечением муниципального сообщества и специалистов на местах.

«Эта книга — фактический путеводитель, содержащий в себе указание на различные способы и модели поведения, а также алгоритмы и тактики судебной защиты. Выявленные проблемы применения действующего законодательства и рекомендации будут служить подспорьем для глав муниципалитетов, депутатов представительных органов и муниципальных служащих при отстаивании своей позиции в суде и защите публичных интересов местного самоуправления», — отметил эксперт.

Отметим, в 2020 году в Красноярске на XI форуме «Сибирские муниципальные диалоги» состоялась презентация книги «Судебник», которая была подготовлена сотрудниками ИГМУ и включала решения судов Красноярского края. Издание стало востребованным у органов местного самоуправления, вызвало большой интерес у представителей органов государственной власти. В связи с актуальностью темы в 2021 году ВАРМСУ и Институт решили подготовить более масштабное издание — «Федеральный судебник».

Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления приняли непосредственное участие в подготовке книги, предоставив судебные решения, связанные с защитой публичных интересов муниципальных образований, которые являются успешными для местного самоуправления или содержат в себе иную полезную муниципальному сообществу правоприменительную практику.

«Надеемся, «Федеральный судебник» станет действенным помощником для представителей органов местного самоуправления и повысит эффективность работы органов муниципальной власти», — подытожил Иван Цецерский.