Москва, 17 марта 2022, 16:35 — REGNUM Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Красноярский Институт государственного и муниципального управления (КИГМУ) при участии региональных Советов муниципальных образований выпустили собрание муниципальных правоприменительных практик под названием «Федеральный судебник».
Судебная защита интересов местного самоуправления — один из сложнейших видов деятельности муниципалитетов. «Федеральный судебник» призван помочь в организации этой работы на местах. Книга представляет собой обобщение решений судов разной юрисдикции, связанных с защитой публичных интересов муниципального образования, которые являются успешными для защиты интересов местного самоуправления или содержат в себе иную интересную муниципальному сообществу правоприменительную практику. Целью проекта является развитие института судебной защиты местного самоуправления в Российской Федерации. Издание предназначено для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов и экспертов в области местного самоуправления, ученых, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.
Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур выразил благодарность составителям, а также региональным СМО и органам местного самоуправление за участие в подготовке и издании «Федерального судебника-2021».
Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский представил краткий обзор «Федерального судебника». Он отметил, что идея подготовить данную книгу возникла закономерно в ходе обсуждения проблем в правовой защите местного самоуправления.
«Федеральный судебник» представлен в двух томах. Первый том состоит из трех разделов и содержит описание и анализ производств по делам, рассматриваемым в рамках Арбитражного процессуального кодекса, а также в рамках Гражданского процессуального кодекса. Второй том состоит из четырех разделов, в которых представлены производства по делам, рассматриваемым в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по делам, в рамках Кодекса административного судопроизводства РФ и по делам, рассматриваемым в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, представлен раздел с позициями Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам в сфере местного самоуправления, а также емкое приложение с формами процессуальных документов.
По мнению главы Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, при подготовке «Федерального судебника» проведена серьезная организаторская и экспертная работа, в том числе с привлечением муниципального сообщества и специалистов на местах.
Отметим, в 2020 году в Красноярске на XI форуме «Сибирские муниципальные диалоги» состоялась презентация книги «Судебник», которая была подготовлена сотрудниками ИГМУ и включала решения судов Красноярского края. Издание стало востребованным у органов местного самоуправления, вызвало большой интерес у представителей органов государственной власти. В связи с актуальностью темы в 2021 году ВАРМСУ и Институт решили подготовить более масштабное издание — «Федеральный судебник».
Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления приняли непосредственное участие в подготовке книги, предоставив судебные решения, связанные с защитой публичных интересов муниципальных образований, которые являются успешными для местного самоуправления или содержат в себе иную полезную муниципальному сообществу правоприменительную практику.