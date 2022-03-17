Архангельск, 17 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 317 человек, 31 пациент с COVID-19 госпитализирован, сообщает оперштаб.

Mzur.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Лидер по приросту заболевших — Архангельск (+57 человек), Котлас (+27), Вельский район (+26).

«В статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Египет», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние стуки в России коронавирус выявили у 34 819 человек.