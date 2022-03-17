Куала-Лумпур, 17 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Малайзия поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, объявляющую 15 марта международным днем борьбы с исламофобией, сообщает Antara.

CikguWan Малайзия

Резолюция, являющаяся инициативой Организации исламского сотрудничества (ОИС), была принята на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Дата 15 марта была выбрана в память о нападениях на молящихся в мечетях Новой Зеландии мусульман в 2019 году. В результате нападения погиб 51 человек и 40 получили ранения. Помимо стран-членов ОИС, резолюцию поддержали Россия, Китай, Куба, Никарагуа, Уругвай, Венесуэла и Филиппины.

«Принятие резолюции является своевременным, поскольку отражает настоятельную необходимость решения проблемы растущей дискриминации, ксенофобии, нетерпимости и насилия в отношении мусульман во всем мире», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла.

Малайзия продолжит бороться за принцип совместной жизни в культуре мира, способствуя гармонии и взаимному уважению между странами, общинами, расами с разными религиями и убеждениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве международной торговли и промышленности Малайзии заявили, что страна является одной из крупнейших в мировой торговле полупроводниками.