Уфа, 17 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Башкирские катализаторы стали достойной заменой немецкой и американской продукции для предприятий нефтегазопереработки России. Об этом 17 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем Telegram-канале.

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Он также сообщил, что в республике было запущено новое производство промышленных двигателей, которое оснащает газоперекачивающие агрегаты всей газотранспортной системы «Газпрома».

Премьер-министр правительства Башкирии напомнил, что в России был запущен специальный сервис, своеобразная биржа компетенций и контактов производственных предприятий. Сейчас в системе зарегистрировано уже 329 промышленных предприятий республики, и их число будет только увеличивается.

Назаров отметил, что благодаря новым решениям и механизмам руководство Башкирии сможет в разы быстрее перестроиться под новые реалии и стать только более независимыми от других государств.