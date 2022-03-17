Курган, 17 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 17 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 46 человек, выписались по выздоровлении 816. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

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Всего за сутки выявлен 301 заражённый коронавирусом курганец, на 48 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 17 марта выявлено 97 759 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 93 117 человек, скончались 1302 пациент (на семь человек больше, чем днём ранее).