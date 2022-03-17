Рязань, 17 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В 2021 в продовольственную безопасность Рязанской области вложено 13,7 млрд рублей инвестиций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Фото Алексея Гусева Коровы

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По данным Рязаньстата, сельское хозяйство получило 12,1 млрд рублей, вклад в пищевую и перерабатывающую промышленность составил 1,6 млрд рублей. Инвестиции были направлены на строительство новых современных объектов отрасли АПК, техническую и технологическую модернизацию действующих предприятий.

Около 47% объёма вложенных средств приходится на обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, в 2021 году приобретено боле 750 единиц сельхозтехники, среди них 266 тракторов, 181 зерноуборочный комбайн и 13 кормоуборочных комбайнов.

«По предварительным оценкам экспертов, все инвестиции в рязанский АПК в 2021 году были сделаны российскими компаниями. Имеющийся задел позволяет обеспечить не только продовольственную безопасность, но и рост производства. Продовольствия хватит не только для жителей Рязанской области, но и для тех, кому будет надо помочь», — отметил губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области сейчас продолжается реализация 16 проектов, общий объём инвестиций составляет 23 млрд рублей.