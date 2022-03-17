Джакарта, 17 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Консульство Индонезии в Тавау (Малайзия) содействовало репатриации 151 гражданина Индонезии в рамках специальной программы репатриации, сообщает Antara.

(сс) Ken Marshall Суматра. Индонезия

Группа граждан Индонезии в составе 90 мужчин и 61 женщины была репатриирована из Тавау на остров Калимантан в Индонезии. Ряд граждан Индонезии не могли вернуться на родину из-за закрытия с марта 2020 года международного порта Тавау.

Чтобы иметь возможность принять участие в специальной программе репатриации, граждане Индонезии должны сначала зарегистрироваться в консульстве, приложив необходимые документы, чтобы получить разрешение от соответствующих властей в Малайзии. Граждане Индонезии также обязаны приложить последние результаты ПЦР-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии поприветствовал открытие посольства Кении в Джакарте.