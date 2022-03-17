Калуга, 17 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован 31 ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 169 человек. Днём ранее, 16 марта, в регионе было зарегистрировано 174 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 99 244 человека, 84 106 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 387 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.