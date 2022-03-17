Джакарта, 17 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Маруф Амин приветствовал открытие посольства Кении в Джакарте, что, как ожидается, улучшит двусторонние отношения между двумя странами, сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить вас с открытием посольства Кении в Джакарте. Это показывает, что наша дружба станет еще лучше в будущем», — заявил вице-президент Индонезии во время встречи с главой МИД Кении в Джакарте.

В ходе 45-минутной встречи вице-президент выразил надежду, что открытие посольства Кении в Индонезии расширит сотрудничество между двумя странами, особенно в экономической сфере. Торговый баланс между странами достиг $551 млн в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила двустороннее сотрудничество с главой МИД Кении Рейчел Омамо во время визита в Джакарту.