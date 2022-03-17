Москва, 17 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Народный артист России Аристарх Ливанов отмечает 75-летний юбилей. С этой датой актёра театра и кино поздравил президент РФ Владимир Путин.

Biographe.ru Аристарх Ливанов

«Вы пользуетесь искренними симпатиями зрителей как талантливый, многогранный артист, создавший в кино и на театральной сцене целую галерею интересных, глубоких, запоминающихся работ», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал актёру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Напомним, фильмография Аристарха Ливанова насчитывает более ста работ. Уроженец Киева, в 16 лет он возглавил самодеятельный театр кукол в доме культуры «Киевметростроя». После окончания школы он уезжает в Ленинград, где блестяще сдаёт экзамены и становится студентом ЛГИТМиКа. В кино он дебютировал в 1969 году, перед самым получением диплома театрального вуза, исполнив роль молодого человека Кости в фильме Августа Балтрушайтиса «Эти невинные забавы».

Зрители полюбили Аристарха Ливанова после показа на экранах картины «Государственная граница». Работа стала знаковой в биографии актёра.