Тюмень, 17 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 1487 вылечившихся ковидных пациентов, 75 госпитализировано с COVID-19. Об этом 17 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За сутки на 17 марта коронавирус выявили у 683 тюменцев. Это на 15 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 марта коронавирус выявили у 180 631 человек, выздоровели 158 830 пациентов, скончались 4114 (на 10 человек больше, чем днём ранее).