Джакарта, 17 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила двустороннее сотрудничество с главой МИД Кении Рейчел Омамо во время визита в Джакарту, сообщает Antara.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«На сегодняшней встрече у меня была возможность провести конструктивные двусторонние переговоры по трем важным направлениям сотрудничества», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

Стороны обсудили сотрудничество в области здравоохранения. Страны считают, что 2022 год должен стать годом восстановления после пандемии.

Во-вторых, что касается восстановления экономики, Ретно Марсуди отметила, что во время пандемии объем торговли между двумя странами увеличился на 98,1%. За последние пять лет объем торговли увеличилась на 91,8%.

Индонезия и Кения подписали два меморандума о взаимопонимании в отношении двусторонних дипломатических консультаций и наращивания дипломатического потенциала. Страны также подписали меморандум о взаимопонимании в области образования между университетами и меморандум о взаимопонимании между информационными агентствами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудизаявила об открытии посольства Кении в Джакарте.