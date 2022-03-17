Москва, 17 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. У неискушенного человека каждая вылазка в интернет вызывает сильнейший стресс и весь спектр негативных эмоций: вокруг сплошные фейки, взломы, шокирующие новости и информационные вбросы, противоречащие друг другу, заявил корреспонденту ИА REGNUM российский программист, IT-предприниматель, создатель цифровой платформы «Глаз Бога» Евгений Антипов.

Фейк

«Исследователь медиа и коммуникации Маршалл Маклюэн сказал бы, что идет «партизанская информационная война, где нет различия между военными и гражданскими». Давайте разберемся, что происходит сейчас на информационных фронтах.

Самой массовой проблемой в данный момент являются украинские фейки, которыми наводнены соцсети и медиапространство. Проблемой именно из-за их количества, поскольку качество оставляет желать лучшего.

Очень много старых фотографий российской техники из других конфликтов, в том числе с Донбасса, на которые добавляют букву Z и выдают за свежие потери. Или фотографии поврежденных в Донбасcе зданий, которые выдают за последствия атак на жилые дома в Киеве.

Судя по тому, что звонки «службы поддержки Сбербанка» прекратились, похоже кадры оттуда попали под сокращение и теперь ходят по комментариям и постят фейки.

Для разоблачения украинских фейков, в которых есть конкретные люди, используются доступные всем онлайн-сервисы — достаточно просто загрузить фото участников очередной постановки, чтобы выяснить, кто есть кто.

Именно так был разоблачен фейк про мариупольский роддом: загрузив фотографию женщины из этого сюжета тут же вышли на инстаграм актрисы и бьюти-блогера Марианны, ставшей главной героиней этой постановки, причем оказалось что она играла роли сразу всех рожениц.

Есть и реальные события, которые так приукрашиваются пропагандой, что становятся далеки от правды. Показательный пример — как украинская пропаганда описывает «взломы» российских сайтов и сервисов.

По их мнению, «великие хакеры», например из Telegram-канала «ХакнулТвоюМамуКом» (на лат. «HackYourMomCom» — реально работающий ранее канал) в поте лица, используя изощренные методы, взламывают базы данных российских компаний и выкладывают их в открытый доступ.

На самом деле, все совсем иначе, завязано исключительно на человеческом факторе: сотрудник, желая заработать и не гнушаясь методами, продает данные своей же компании, к которым он имеет доступ. Не буду называть бренд, достаточно сказать, что это очень крупная российская компания, а недавний её «взлом» был у всех на слуху.

Ребята из «великих хакеров» выкупают у сотрудника базу и сливают ее в открытый доступ, чтобы привлечь внимание СМИ и прославиться. Предлагают следовать за ними, анонсируя всё новые и новые «взломы», которые от их «хакерских» навыков совершенно не зависят. Но каналы блокируют, а популярность тут же растворяется в воздухе.

Следом информвойна переходит в режим кражи банковских карт. Украденными с помощью фишинга номерами карт, ребята из тех же рядов «великих хакеров», пытались на зарубежных сайтах оплатить себе электрические зубные щетки и прочие товары подобного рода, но останавливались на этапе получения SMS-подтверждения от банка.

В чем смысл подобных действий — не очень понятно, напоминает каких-то авито-скамеров, причем далеко не самого высокого уровня интеллектуального развития.

Где украинские инфобойцы действительно могут показать себя, хоть и на короткий промежуток времени, так это в DDoS-атаках российских сайтов.

Украинские блогеры публикуют у себя инструкции «Как проводить DDoS-атаку на сайт», а множество людей им следует, ведь для организации DDoS не нужно быть хакером и иметь великих познаний в IT.

Но чего именно хотят добиться подобными атаками (кроме как вызвать громкие заголовки в прессе) также не очень понятно. Весь вред — это просто временное неудобство для пользователей. Например:

— DDoS сайта, где люди смотрят штрафы Федеральной службы судебных приставов;

— проблемы с авторизацией на сайте Госуслуг с помощью DDoS-атаки, чтобы я не смог подать заявление в ЗАГС;

— DDoS сайта ФСБ. Вы вообще знали, что у ФСБ есть сайт/

Также из реальных проблем я бы выделил взломы СМИ. Посоветовал бы редакциям впредь не использовать зарубежные скрипты на своих страницах.

При этом в уже произошедших взломах нет чего-то по-настоящему опасного, поскольку ничьи данные не утекли, а службы безопасности новостных сайтов серьезно прокачали свои навыки в борьбе с вмешательствами извне.

Реальные и фейковые взломы, DDoS-атаки, фишинг, фейки — сейчас в информационных сражениях используется весь возможный арсенал. Вот только на информационной войне день идет за год, и чем больше пропаганды показывают, тем меньше зритель в нее верит.

Прошло три недели с начала спецоперации на Украине, но российский зритель за них поумнел лет на 20. И во многом начинает смотреть на то, что ему пытаются подсунуть, уже совсем другими глазами: здесь склейка, здесь вырезан большой фрагмент, а тут озвучено не то, что говорит актер», — высказал свое мнение Евгений Антипов.

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