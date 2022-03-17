Астрахань, 17 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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17 марта выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 113 тыс. 376 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 107 тыс. 194 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 843 — за последние сутки.

За весь период скончались 2906 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.