Владимир, 17 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 44 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUMпо данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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17 марта выявлено 353 новых случая заражения коронавирусом — на 12 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 144 тыс. 538 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 110 тыс. 577 пациентов, в том числе 1799 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3299 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.