Джакарта, 17 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила об открытии посольства Кении в Джакарте, сообщает Antara.

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«Мне очень приятно быть свидетелем открытия посольства Кении в Джакарте», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди отметила, что открытие посольства Кении в Джакарте ознаменовало собой новую главу в отношениях между странами.

Министр иностранных дел Кении Рейчел Омамо заявила, что открытие посольства Кении в Джакарте создало различные возможности для сотрудничества с Индонезией.

«Мы очень рады, что Индонезия разделяет чаяния африканских стран», — отметила Рейчел Омамо, говоря о председательстве Индонезии в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 11 532 случая заражения коронавирусом.