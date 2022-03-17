Сан-Сальвадор, 17 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Глава законодательного собрания Сальвадора Эрнесто Кастро исключил 16 марта возможность отказа от доллара США как от основного платёжного средства в стране. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM «Принимаю оплату в биткоинах»

Таким образом Кастро опроверг охватившие страну и мир слухи, согласно которым страна собирается полностью отказаться от доллара в пользу криптовалюты.

«Безумно считать, что мы можем полностью отказаться от доллара. И частные компании, и граждане, и международное сообщество может быть спокойно. Мы не откажемся от своих обязательств», — заявил Кастро.

Доллар США стал единственной национальной валютой Сальвадора в 2001 году, когда страна отказалась от сальвадорского колона. С сентября 2021 года наряду с долларом официальным платежным средством был признан биткоин.