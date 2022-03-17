Балашиха, Московская область, 17 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 17 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 45. Следом за Балашихой идёт Королев, где подтверждено заражение новой инфекцией 47 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 36 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 512 новых случаев заражения коронавирусом.