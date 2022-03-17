Москва, 17 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Президент такой страны, как США, не имеет права обвинять других лидеров в военных преступлениях, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, заявившего, что он считает «военным преступником» своего российского коллегу Владимира Путина. По мнению пресс-секретаря главы государства, такие заявления Байдена «абсолютно непозволительны и непростительны».

«А главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей, сбросило атомные бомбы на страну которая уже была повержена. Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова, это наше глубокое убеждение», — сказал Песков.