Липецк, 17 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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17 марта выявлено 433 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 138 тыс. 213 случаев заражения.

За весь период наблюдения 125 тыс. 653 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 565 — за последние сутки.

За весь период скончались 3426 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.