Элиста, 17 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 152 человека, выздоровели 208 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском оперштабе 17 марта.

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В трёх действующих инфекционных стационарах получают лечение 107 жителей Калмыкии. Пять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус остаются в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 49 163 случая заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 47 671 пациент. От COVID-19 скончались 824 человека.