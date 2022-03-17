Красногорск, 17 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 17 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 512 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 177 случаев меньше аналогичного показателя 16 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 689 человек, а днём ранее — у 650 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 34 819 новых случаев заражения коронавирусом.