Москва, 17 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В России достаточно запасов сахара, дефицита нет, а Минпромторг РФ уже видит снижение спроса на этот продукт. Об этом 17 марта заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

«Сахара у нас предостаточно, у нас нет никакого дефицита, никаких проблем», — сказал Евтухов.

По его словам, Минпромторг уже видит сокращение спроса, а в ближайшие дни спрос на этот продукт сократится существенно.

Он добавил, что российские производители производят сахар в достаточном количестве. А с учётом запрета экспорта, в министерстве вообще не ожидают никаких перебоев с этой товарной позицией, отметил замглавы ведомства.