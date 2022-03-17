Уфа, 17 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Ввести фиксированную цену на сахар в Башкирии поручил региональному министерству торговли и услуг премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Об этом он сообщил 17 марта в своем Telegram-канале.

Cap.ru Сахар в одном из магазинов в Чувашии

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Он отметил, что спекуляции на рынке сахара фиксируются не только Башкирии, но и по всей России. В связи с этим сотрудники Федеральной антимонопольной службы начали антикартельные проверки среди крупнейших производителей сахара, заявив о недопустимости создания «искусственного дефицита».

«Всё это, на мой взгляд, связано с недобросовестными участниками рынка, и сегодня на антикризисном штабе дал поручение региональному министерству торговли и услуг ввести фиксированную цену на сахар в республике, чтобы магазины не могли ставить выше обозначенной», — заявил Назаров.

Он заверил, что сахар имеется в достаточном количестве.