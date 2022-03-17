Махачкала, , 12:26 — REGNUM В Дагестане завершено следствие по уголовному делу в отношении главы администрации поселка Шамхал Кировского района города Махачкалы. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью двоим гражданам с помощью оружия, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Пистолет kerttu

Из подробностей дела известно, что инцидент с участием руководителя поселковой администрации произошел 9 ноября 2021 года. Его причиной стал земельный конфликт. В ходе ссоры глава поселка Шамхал открыл стрельбу из своего травматического пистолета по двум местным жителям. В результате полученных пострадавшими огнестрельных ранений их здоровью был причинен вред средней степени тяжести.

С утвержденным обвинительным заключением дело глав поселка направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: В Дагестане задержан за стрельбу архитектор Избербаша