Избербаш, Дагестан, , 10:32 — REGNUM Архитектора дагестанского города Избербаш Наби М. задержали за стрельбу на улице. Из окна автомобиля марки «БМВ Х5» он начал палить в воздух из неустановленного оружия. Как оказалось, мужчина совершил противоправные действия от избытка чувств — вместе с друзьями он отмечал таким образом рождение сына. Об этом сообщил на своей странице в Instagram председатель Координационного совета НКО Дагестана, член Общественной палаты РД Шамиль Хадулаев.

Стрельба Niels Noordhoek

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, пишет РИА Дагестан. Избербашский городской суд не стал заключать под стражу двоих задержанных за стрельбу. Суд избрал одному из них меру пресечения в виде домашнего ареста с наложением ряда запретов сроком на два месяца. В отношении архитектора удовлетворять ходатайство следствия о заключении под стражу не стали.

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