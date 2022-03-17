Москва, 17 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Нравится это кому-то или не нравится, но будущее Крыма — навсегда с Россией. Для нас этот вопрос, как вы знаете, закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции, никакие угрозы, никакой шантаж, будь то Соединенные Штаты Америки или их сателлиты, которые возомнили себя коллективными хозяевами мира, не изменят нашу позицию», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что интерес к налаживанию связей с Крымом в мире растет, число иностранных партнеров увеличилось.