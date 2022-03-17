Чебоксары, 17 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Чувашии нет перебоев с поставками сахара, проверки и мониторинг ситуации с наличием продовольственных продуктов и цена на них продолжается. Об этом сообщает министерство экономического развития.

Cap.ru Сахар в одном из магазинов в Чувашии

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В ведомстве отмечают, что в торговые сети сахар поступает вечером, а утром после открытия его начинают разбирать первые покупатели.

В минэкономразвития приводят пояснения регионального представителя торговой сети «Пятёрочка» о том, что товарные запасы в распределительных центрах имеются в достаточном объёме, все поставщики выполняют обязательства своевременно. С учётом ажиотажа объёмы поставок с распределительных центров в магазины увеличены на 10%.

В министерстве также заявляют, что производимого в стране сахара достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. В ведомстве ссылаются, в частности, на сведения Росстата о росте сбора сахарной свеклы: в 2021 году собрано 41 223,6 тыс. тонн, в то время как в 2020 году — 33 915,1 тыс. тонн.

Чувашские чиновники также заверяют, что «регулярно проводят обследования» предприятий торговли в части наличия товаров первой необходимости и ценовой политики на социально значимые товары.

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев связал ажиотажный спрос на сахар следствием «информационной атаки» на страну, цель которой — убедить население в дефиците продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС по поручению первого заместителя правительства РФ Андрея Белоусова ведёт проверку цепочки поставок сахара в розничную продажу. Проверки затронут не только производителей и торговые сети, но и посредников: дефицит сахара в розничной сети может быть связан с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями.

Подробнее:ФАС начала проверки поставок сахара из-за его дефицита в магазинах