Москва, 17 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Москва считает новые санкции Евросоюза против России нелегитимными, заявила 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Российская позиция в отношении нелегитимных односторонних ограничений ЕС предельно ясна, она неоднократно озвучивалась», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что руководство Европейского союза, его стран-членов «продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами, в том числе с налаживанием логистическим цепочек».