Оренбург, 17 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В больницы Оренбургской области за сутки, 16 марта, поступили 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах лечатся 609 человек. В тяжелом состоянии находятся 172 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 35 оренбуржцев, еще 405 — получают кислородную поддержку.

За сутки выписаны из клиник 1692 пациента. Скончались восемь человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 204 863 случая заражения коронавирусом, в том числе 786 фактов за 16 марта.