Каракас, , 12:55 — REGNUM МВД Венесуэлы уничтожило 16 марта 16 086 единиц нелегального огнестрельного оружия, изъятого в ходе нескольких рейдов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ремихио Себальоса.

Оружие janmarcust

Большая часть изъятого оружия была изготовлена в кустарных условиях. Переплавленное оружие по согласованию с минпромторгом будет использоваться для производства строительных материалов.

Всего за 11 лет действия политики разоружения в стране было конфисковано и уничтожено более 515 тысяч единиц огнестрельного оружия.

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