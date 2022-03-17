Москва, 17 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Россия не хотела быть «мальчиком для битья» в Совете Европы, поэтому было принято решение о выходе из организации. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Pace.coe.int Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

«Они ограничили нас в наших правах как участника этой организации, просто ограничили в правах: быть пораженным в правах, платить взносы, не иметь возможность отстаивать свою точку зрения, — сказала Захарова в эфире «Соловьёв Live». — Быть мальчиком или девочкой для битья — никто не собирался».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Россия объявила о выходе из Совета Европы.