Пермь, 17 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В ковидные центры Пермского края за последние сутки поступили 79 пациентов, что на четыре больше, чем днем ранее. Об этом 17 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В настоящее время в стационарах занято 1189 коек. Состояние 120 пермяков оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 49 человек.

За сутки из клиник выписали 1616 выздоровевших пермяков. Жертвами заболевания стали 13 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 351 036 носителей коронавируса. За сутки проведено 7285 ПЦР-исследований. Выявлено 851 новое заражение.