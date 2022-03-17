Пенза, 17 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За сутки в Пензенской области выявили 627 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2579 пациентов. В больницы с COVID-19 за прошлый день доставили 65 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Perepis2020.ru Коллективный иммунитет

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего по состоянию на 17 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 173 119 случаев. Выздоровел 138 971 пациент, скончались 5476 человек, из них девять — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди подлежащих обязательной вакцинации граждан превысил 80%.

Читайте также: В Пензенской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19