Якутск, 17 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Государственный комитет по ценовой политике Якутии принял 174 жалобы на повышение стоимости продуктов питание, 58 фактов сочли обоснованными. Всего на горячую линию поступило 441 обращение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в оперативном штабе региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Читайте также: Жители Якутии жалуются на рост цен на продукты питания

«Предприятия необоснованно повысившие цены на социально значимые продукты будут оштрафованы. При этом они могут быть оштрафованы и повторно, если будут поступать ещё жалобы», — отметила руководитель Госкомцен Антонина Винокурова.

По её словам, возбуждать дела в отношении компаний-нарушителей будет прокуратура региона. Ситуацию в торговых точках Якутии продолжают отслеживать тарифные агенты Госкомцен. Предполагается, что их работа даст возможность более оперативно реагировать на жалобы населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске ощутимо подорожали продукты питания. Фото новых ценников жители республики публикуют в соцсетях и констатируют, что уже ощутили на себе последствия введения санкций.