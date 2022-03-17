Дефицита продуктов питания в Хакасии нет – власти
Абакан, 17 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Власти Хакасии заверили, что в регионе имеется в наличии необходимый запас основных групп продуктов питания, случаи дефицита не зафиксированы. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в республиканском правительстве.
Дарья Антонова ИА REGNUM
В магазине
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Жителей Хакасии просят не поддаваться «панике и ажиотажу» и не создавать искусственный дефицит.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба ведёт проверку цепочки поставок сахара в розничную продажу для недопущения задержки отгрузок.
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