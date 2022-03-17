Судан, 17 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В ряде городов Судана начались масштабные выступления, вызванные резким ростом цен на товары широкого потребления и продукты. Об этом 17 марта сообщает Al-Hadath.

M.Saleh Протесты в Судане

По данным журналистов, центром протестной активности стал город Атбара на востоке страны, который называют «родиной суданской революции».

Отмечается, что в митингах принимают участие студенты и члены комитетов народного сопротивления, которые объявили бессрочный протест и призвали всех жителей Судана ежедневно выходить на демонстрации.

Ранее сообщалось о том, что в Судане резко выросли цены на ряд групп товаров из-за глобального повышения цен на нефть и зерно.