Саратов, 17 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в ковид-стационары доставили 74 пациента, выписали по выздоровлении 3138 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 17 марта всего выздоровели 208 116 пациентов. С начала пандемии подтвердили 231 789 случаев заражения коронавирусом, из них 953 — за сутки. Среди общего количества заболевших за прошлый день 158 человек — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1284 пациента, на амбулаторном — 17 903.

За сутки умерли шесть носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5770 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области упростили санитарные требования к работе туристических баз и баз отдыха. Разрешено проведение концертных и зрелищных мероприятий, организуемых вне учреждений культуры при наполняемости не более 70% от общего количества мест.

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