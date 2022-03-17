Пекин, 17 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Власти Китая будут продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной. Об этом 17 марта заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай продолжит нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Украиной на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — сказал он на пресс-конференции.

Гао Фэн добавил, что введение санкций против России «не только не сможет решить проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, дестабилизирует глобальный рынок и еще больше навредит и без того замедлившейся мировой экономике».