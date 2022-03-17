Кемерово, 17 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области сформирован запас продовольствия, наличие товаров находится на постоянном контроле. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

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«Торговые сети полностью обеспечены запасом продуктов питания. Работа в данном направлении идёт в плотном взаимодействии с минсельхозом Кузбасса, — уточнил он. — Обеспечивается поставка продуктов из Кузбасса и из соседних регионов. Запасы в торговых сетях пополняются ежедневно».

В регионе организован ежедневный мониторинг ситуации, информация о повышении цен направляется в региональное управление ФАС России.