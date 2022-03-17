Кызыл, 17 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 21 пациент. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего за время пандемии в республике коронавирус победили 39 534 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки восемь новых случаев заражения. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 44 310. Жертвами коронавируса стали 343 жителя.

По данным министерства здравоохранения Тувы, к 17 марта в ковидных стационарах Кызыла лечатся 46 больных. Занятость коечного фонда составила чуть больше 27% из 170 коек.