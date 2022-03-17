Москва, 17 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Важно, чтобы российская система образования была синхронизирована с системой ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова («Единая Россия»).

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Состоялась встреча по подготовке соглашения между нашими коллегами-министрами ЛНР и ДНР и руководителями исполнительной власти, профильных комитетов Госдумы. Важно, что мы собрались на начальной стадии, чтобы обсудить детали, чтобы наши дети, дети ДНР и ЛНР, сели за парты, учились в вузах, чтобы были счастливы, и система образования была синхронизирована с нашей», — сказала Казакова.

По её словам, в этом направлении предстоит большая работа: «Все аспекты мы обсудили. Конечно, мы думаем о мирной жизни, о будущем, и уверены, что будущее у детей, школьников, студентов будет счастливым».