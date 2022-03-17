Москва, 17 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Минобрнауки РФ поддерживает предложение о признании в России дипломов и учёных степеней ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил глава министерства Валерий Фальков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Партия «Единая Россия» вышла с предложением о признании дипломов и учёных степеней ДНР и ЛНР. Мы поддерживаем предложение и подготовили соглашение, которое может быть подписано в ближайшее время», — сказал Фальков.

По его словам, Россия упростила процедуру поступления для студентов ДНР и ЛНР, и в 2022 году в стране увеличена квота для иностранных студентов на бюджетные места на пять тысяч: «Желающим будет предоставлено соответствующее право».