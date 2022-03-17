Кабул, , 11:00 — REGNUM Амрулла Салех, бывший первый вице-президент Афганистана, высказал одобрение призыву пуштунской джирги (собрание — прим .ИА REGNUM) в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва о проведении выборов в Афганистане, назвав это «смелым» шагом. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Читайте также: Пуштуны Пакистана призвали к проведению всеобщих выборов в Афганистане

Ранее Хамид Карзай и Ханиф Атмар также приветствовали предложение этой джирги. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не отреагировали на это предложение.

Амрулла Салех назвал её «исторической джиргой» и похвалил их за «смелую позицию».

Салех сказал, что знаком с некоторыми лидерами джирги, и подчеркнул, что «они знают, почему пакистанское правительство при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хочет представить пуштунов миру как представителей «реакционного ислама».

Ранее бывший министр иностранных дел Ханиф Атмар заявил, что решение джирги «основано на принципах патриотизма и рациональности», и поддержал все её положения.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай также высоко оценил предложения джирги по участию женщин в политической и общественной жизни Афганистана.

В заключительном заявлении джирги говорится, что путём проведения выборов и Лойя джирги в Афганистане будет установлена республиканская система, соответствующая международным стандартам.