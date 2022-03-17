Абакан, 17 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Госорганы Хакасии после блокировки зарубежных соцсетей переходят на российские платформы. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в правительстве республики.

Pixabay.com Соцсеть

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Теперь министерства и ведомства Хакасии будут пользоваться следующими соцсетями: Telegram, «Одноклассники», «ВКонтакте».

»Одни аккаунты велись давно и сейчас активно продолжают оповещать подписчиков о своей деятельности. Другие паблики только начинают наполняться полезной и социально значимой информацией», — говорится в сообщении.

В частности, свой Telegram-канал появился 9 марта у главы Хакасии Валентина Коновалова. По состоянию на 17 марта на него подписались 1970 пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс завёл Telegram-канал.

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