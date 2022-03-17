Благовещенск, 17 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Стоимость товаров, закупленных по старым ценам, растёт из-за необходимости закупать новые партии продуктов. Об этом заявила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева, сообщило ИА AmurLife.

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«Сейчас в ежедневном режиме все предприниматели мониторят цены, чтобы приобрести товары. Цены колеблются, в частности, на сахар. Получается, чтобы предпринимателю в ближайшей перспективе купить товар по новой цене, он должен создать резерв денежных средств, чтобы купить тот же объем товара, но уже по более высокой цене. Соответственно предприниматели увеличивают цену», — отметила руководитель регионального минэкономики.

При этом Оксана Кукшенева подчеркнула, что повышение цен в магазинах даже по этим причинам не всегда обоснованно. В связи с этим жителей региона просят сообщать о завышенных ценах в антимонопольную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области зафиксировали рост цен на ряд строительных материалов, которые поставлялись из-за границы. Больше платить приходится за рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.