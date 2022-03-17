Подгорица, 17 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Через два года в Черногории был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. 17 марта 2022 года в стране принимает 653 активных случая заражения и 14 пациентов госпитализированы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего от ковида на сегодняшний день скончались 2695 человек, а всего зарегистрирован 231 816 случаев заражения.

По данным сайта covidodgovor. me, 289 252 человека были привиты первой дозой вакцины, 281 058 — второй, а 96 216 человек получили третью, «бустерную» дозу.