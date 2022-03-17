Белгород, , 10:53 — REGNUM Разработаны проекты приютов для животных, которые построят в 2022 году в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе правительства региона.

В приюте для собак (сс) Nhandler

Новые площадки обустроят в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском и Губкинском городских округах. Каждый приют рассчитан на 100 мест для безнадзорных животных с возможностью увеличения количества вольеров. Строительство начнётся при наступлении благоприятных погодных условиях.

Проектами в приютах кроме открытых и закрытых вольеров предусмотрены административный корпус, пункт приёма собак и ветеринарный кабинет.